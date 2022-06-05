У Молдові затримали українського депутата за запитом Білорусі
У Молдові місцева прикордонна поліції затримала народного депутата України Євгена Яковенка за офіційним запитом Білорусі.
За даними іноземних видань, у прикордонній службі Молдови повідомили, що українського депутата внесено Білоруссю до бази міжнародного розшуку Інтерполу. Його звинувачують у начебто здійсненні хабарництва та корупції.
За останньою інформацією, зараз Євген Яковенко перебуває у молдовському СІЗО. В іноземних ЗМІ зазначають, що існує ймовірність його екстрадиції до Білорусі.
Глава бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що білоруська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції, зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.
Євген Яковенко став народним депутатом України у 2019 році. На вибори він йшов як представник партії Батьківщина, однак наразі є позафракційним.
Джерело: Deschide