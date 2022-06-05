Червень, 05 в 19:33

У Молдові місцева прикордонна поліції затримала народного депутата України Євгена Яковенка за офіційним запитом Білорусі.

За даними іноземних видань, у прикордонній службі Молдови повідомили, що українського депутата внесено Білоруссю до бази міжнародного розшуку Інтерполу. Його звинувачують у начебто здійсненні хабарництва та корупції.

За останньою інформацією, зараз Євген Яковенко перебуває у молдовському СІЗО. В іноземних ЗМІ зазначають, що існує ймовірність його екстрадиції до Білорусі.

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Глава бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що білоруська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції, зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Євген Яковенко став народним депутатом України у 2019 році. На вибори він йшов як представник партії Батьківщина, однак наразі є позафракційним.

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Джерело: Deschide