Червень, 05 в 17:56

У Німеччині внаслідок залізничної катастрофи в Бургрейні, на північ від Гарміш-Партенкірхена (Баварія), загинули дві українки.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що з рейок зійшло три вагони, загинуло п’ятеро людей, одна з яких – дитина. Інші жертви – жінки віком від 32 до 70 років.

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Серед загиблих – дві українки, які проживали у сім’ях. За непідтвердженою інформацією, з однієї з двох жінок їхала її дитина.

A terrible train accident happend yesterday in Garmisch-Partenkirchen. My thoughts and prayers are with the ones who suffered from this event, many families will be left with a big hole, family members won’t come home. I respect the emergency responders for their great work. ???? pic.twitter.com/gck8kOkA2L — ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? (@PhillipSchwedes) June 4, 2022

NEW: Police say multiple people are injured following a train derailment in Garmisch-Partenkirchen, Germany. pic.twitter.com/DfwGG7zmAg — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 3, 2022

Усього в аварії 60 людей отримали поранення, 16 із них – серйозні.

За офіційною інформацією, у приміському поїзді було близько 140 пасажирів. Поки що неясно, що призвело до катастрофи на одноколійному маршруті.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні сталася смертельна ДТП за участю ворожої техніки. Окупанти буквально зім’яли своєю військовою технікою легкове авто та залишили місце аварії.

Фото: скриншот із відео