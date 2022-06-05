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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині під час аварії поїзда загинули дві біженки з України

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Німеччині під час аварії поїзда загинули дві біженки з України

У Німеччині внаслідок залізничної катастрофи в Бургрейні, на північ від Гарміш-Партенкірхена (Баварія), загинули дві українки.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що з рейок зійшло три вагони, загинуло п’ятеро людей, одна з яких – дитина. Інші жертви – жінки віком від 32 до 70 років.

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Серед загиблих – дві українки, які проживали у сім’ях. За непідтвердженою інформацією, з однієї з двох жінок їхала її дитина.

Усього в аварії 60 людей отримали поранення, 16 із них – серйозні.

За офіційною інформацією, у приміському поїзді було близько 140 пасажирів. Поки що неясно, що призвело до катастрофи на одноколійному маршруті.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні сталася смертельна ДТП за участю ворожої техніки. Окупанти буквально зім’яли своєю військовою технікою легкове авто та залишили місце аварії.

Фото: скриншот із відео

Джерело: Bild
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