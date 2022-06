У Німеччині внаслідок залізничної катастрофи в Бургрейні, на північ від Гарміш-Партенкірхена (Баварія), загинули дві українки.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що з рейок зійшло три вагони, загинуло п’ятеро людей, одна з яких – дитина. Інші жертви – жінки віком від 32 до 70 років.

Серед загиблих – дві українки, які проживали у сім’ях. За непідтвердженою інформацією, з однієї з двох жінок їхала її дитина.

A terrible train accident happend yesterday in Garmisch-Partenkirchen. My thoughts and prayers are with the ones who suffered from this event, many families will be left with a big hole, family members won’t come home.

