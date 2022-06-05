Червень, 05 в 17:01

У мережі з’явилося відео з моментом ракетного обстрілу Києва сьогодні, 5 червня, близько 6-ї ранку. Наслідком обстрілів стали вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

В Енергоатомі також опублікували відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку.

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Там додають, що це ймовірно одна з ворожих ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву.

Наразі усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, локалізували. Внаслідок обстрілів ворожих ракетних ударів було шпиталізовано одну людину. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Генштабі зазначили, що російські загарбники випустили п’ять крилатих ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Чотири з них влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці.

Німецьке видання Bild коментуючи ранковий ракетний удар по Києву з боку окупантів, назвали його наймасштабнішою атакою української столиці за останні тижні.

Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах.