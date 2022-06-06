Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Є загроза артобстрілу: у Миколаєві лунають вибухи

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Є загроза артобстрілу: у Миколаєві лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У Миколаєві лунають вибухи. Є загроза артобстрілу. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 9.55. Вона триває досі.

Зараз дивляться

4 червня російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва – постраждав Корабельний район. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей (двоє з них на місці обстрілу, ще одна людина померла дорогою до лікарні).

Також поранення дістали ще четверо осіб. За попередньою інформацією, відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

Тим часом на 103-ю добу повномасштабної війни тривають запеклі бої на Луганщині та Донеччині – ворог не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, Слов’янськ та інші міста.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка