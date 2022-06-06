Червень, 06 в 10:06

У Миколаєві лунають вибухи. Є загроза артобстрілу. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 9.55. Вона триває досі.

Зараз дивляться

4 червня російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва – постраждав Корабельний район. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей (двоє з них на місці обстрілу, ще одна людина померла дорогою до лікарні).

Також поранення дістали ще четверо осіб. За попередньою інформацією, відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

Тим часом на 103-ю добу повномасштабної війни тривають запеклі бої на Луганщині та Донеччині – ворог не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, Слов’янськ та інші міста.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.