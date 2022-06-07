Червень, 07 в 18:27

Жителька міста Балта на Одещині втопила свою дитину в річці відразу після народження.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. Відомо, що 28-річна жінка звернулася на прийом до лікаря-гінеколога, яка виявила у пацієнтки ознаки недавніх пологів.

На облік у жіночій консультації у зв’язку з вагітністю жінка не ставала свідомо. Дитина була небажаною, тому вона позбулася її відразу після пологів.

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– Тиждень тому, відчувши родові перейми, фігурантка пішла на берег річки, розташованої неподалік будинку, де народила дівчинку і одразу кинула її у воду. Тіло немовляти поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

За умисне вбивство новонародженої дитини законом передбачено покарання до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Раніше ми писали, що 5 червня під Києвом знайшли валізу із частинами тіла жінки. Правоохоронці встановлюють особу загиблої та обставини її вбивства. Поліціянти у пошуках свідків роблять подворовий обхід.