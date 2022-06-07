В Одесі зранку чути вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
В Одесі рано вранці 7 червня, було чути звуки вибухів.
Про це у Telegram-каналі повідомляє місцеве видання Думська
В Одесі чути стрілянину. Це працює наша ППО. Без паніки. Перебувайте у безпечному місці, – йдеться у повідомленні.
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Наразі інформація про вибухи перевіряється.
Під час повітряної тривоги варто залишатися в укриттях, а якщо ви стали свідками влучання ворожої ракети, то не варто поширювати фото та відео з місця подій.
30 травня містяни повідомляли про вибухи на території Одеси.
Уранці 4 червня літаки стратегічної авіації РФ завдали удару крилатою ракетою по одному з районів Одеської області.