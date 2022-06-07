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Факти / Надзвичайні події

В Одесі зранку чути вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В Одесі зранку чути вибухи
Фото: Depositphotos

В Одесі рано вранці 7 червня, було чути звуки вибухів.

Про це у Telegram-каналі повідомляє місцеве видання Думська

В Одесі чути стрілянину. Це працює наша ППО. Без паніки. Перебувайте у безпечному місці, – йдеться у повідомленні.

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Наразі інформація про вибухи перевіряється.

Під час повітряної тривоги варто залишатися в укриттях, а якщо ви стали свідками влучання ворожої ракети, то не варто поширювати фото та відео з місця подій.

30 травня містяни повідомляли про вибухи на території Одеси.

Уранці 4 червня літаки стратегічної авіації РФ завдали удару крилатою ракетою по одному з районів Одеської області.

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