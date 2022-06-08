Під час відкриття: у Мексиці обірвався підвісний міст разом з людьми
У місті Куернавака в Мексиці обірвався підвісний міст разом з людьми. Інцидент стався під час урочистої церемонії відкриття споруди.
Відео інциденту з’явилося у соціальних мережах. На ролику можна побачити, що міст раптово обірвався вниз і на каміння у водоймі полетів натовп людей.
Серед них був мер міста Куернавака Хуліо Уріостегі, його дружина, чиновники та інші місцеві жителі. Відомо, що вниз полетіло близько 20 людей. У результаті вісім осіб постраждали.
За кілька годин після інциденту мер зазначив, що це могло статися через те, що люди почали стрибати на споруді і міст не витримав їхньої ваги.
Взимку підвісний міст обвалився на Закарпатщині, тоді на ньому перебували підлітки. Інцидент із переправою стався у селі Богдан Рахівського району. Один із підлітків отримав травму ноги.
Підлітки у віці 13, 15 та 16 років опинилися в такій ситуації після того, як вийшли на середину підвісного мосту та вирішили його розгойдати.