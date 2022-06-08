Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Донецьку

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Донецьку
Фото: Depositphotos

У центрі окупованого Донецька чутно вибухи. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на кореспондента пропагандистського російського ЗМІ РІА Новини.

6 червня у Донецьку також лунали вибухи. Росіяни, обстрілючи окуповані з 2014 року території, намагаються звинуватити у цьому українську сторону.

Зараз дивляться

За інформацією ЗМІ, вони стріляють по Донецьку з Макіївки, щоб знову звинуватити Україну в обстрілі мирного населення тимчасово окупованого міста.

5 червня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляв, що днями окупанти обстріляли центр Донецька з Градів задля створення “картинки” у ЗМІ, вигідної російським пропагандистам.

Але спроби окупантів звинуватити Україну в обстрілах спростовують очевидці, які перебувають в окупованому Донецьку і бачать, з чойого боку летять снаряди.

Водночас у Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі дії пропагандистів мають на меті залякати жителів окупованих територій та виправдати “спецоперацію.

Заради цього російські загарбники готові обстрілювати цивільне населення тимчасово окупованих територій.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка