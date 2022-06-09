П’яні погрози сусідці та розгром у сільраді: на Одещині затримано 39-річного хулігана

Червень, 09 в 11:47

В Одеській області затримали 39-річного чоловіка, який погрожував своїй сусідці розправою. Нетверезий він увірвався до неї на подвір’я, бо жінка нібито розповсюджувала про нього “чутки” .

Інцидент стався в одному із сіл Білгород-Дністровського району. За даними слідства, на “розбірки” підозрюваний прийшов до сусідки без жодного попередження.

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Розмахуючи кулаками, він перелякав жінку, і та змушена була втекти з дому. Того ж дня кривдника привели до сільради, однак він і там продовжив хуліганити.

Спочатку чоловік погрожував вбивством старості свого села, а потім вибіг із приміщення сільради, схопив камінь та розбив скло у автівці одного з посадовців.

Кримінальне провадження відкрито одразу за трьома статтями – ч.1 ст.296 (Хуліганство), ч.1 ст.162 (Порушення недоторканності житла) та ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) КК України.

– За протиправні дії підозрюваному загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі (умовний термін. – Ред.) до п’яти років, – уточнили у поліції.

Чи притягувався чоловік до відповідальності за аналогічні злочини, не повідомляється. Досудове розслідування триває.