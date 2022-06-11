На фронті загинув військовий кореспондент Олексій Чубашев

Червень, 10 в 23:59

На фронті під час боротьби за свободу України загинув відомий український військовий кореспондент Олексій Чубашев. Наразі поки невідомо, за яких обставин він помер.

– Ти був для мене не просто підлеглим. Чомусь завжди тобі приділялася більша увага. Я бачила у тобі потенціал. І ти його мав. Перше військове реаліті Рекрут UA. Ніколи не забуду, як ти прийшов із цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десанти, морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проєктами. Ти жив армією. Ти професійно виріс зі студії. І міг робити багато корисних речей на телебаченні. Але 24 лютого ти вибрав інший шлях. Замінив камеру зброєю та пішов воювати, — зазначила колишня керівниця Управління комунікації та преси Міністерства оборони України Яна Холодна.

Олексій Чубашев – військовий кореспондент, який служив у Центральній телерадіостудії Міністерства оборони, автор та ведучий першого в Україні військового реаліті-шоу Рекрут UA.

– Зараз спробував зрозуміти хто я, і єдине до чого прийшов – українець. Людина, що всім серцем бажає жити спокійним, мирним життям поруч з дружиною та дітьми, – написав у дописі в Instagram Чубашев чотири дні тому.

Він воював у лавах Збройних сил України проти російської агресії. У 2021 році у нього завершився контракт із ЗСУ, тому був звільнений у запас. Проте після 24 лютого український захисник відправився на фронт.

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На смерть військового кореспондента відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що герої не вмирають.

– На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми Рекрут UA, також відомий як колишній керівник Армії FM та Військового телебачення України. Герої не вмирають, – наголосив Єрмак.

Фото: Олексій Чубашев