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Під Києвом обікрали ветерана і повісили ордени на форму: двом військовим РФ повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Під Києвом обікрали ветерана і повісили ордени на форму: двом військовим РФ повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора, ДСНС

Двом російським військовим повідомили про підозру у вбивстві мирного жителя Київської області. Вони помістили чоловіка до електричної підстанції, де спочатку били, а потім вистрелили у голову зі зброї.

За даними Офісу генерального прокурора України, у березні під час окупації села Андріївка під Києвом російський солдат затримав місцевого мешканця. Разом з іншим російським військовим він погрожував йому насильством та перемістив до електропідстанції. Врешті чоловіка застрелили з вогнепальної зброї.

Після цього військовий Російської Федерації разом зі співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Вони викрали його автомобіль, погрожуючи зброєю.

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У ще одному будинку проживав 96-річний ветеран Другої світової війни, в якого російський солдат викрав генератор для забезпечення житла електроенергією. Він украв у ветерана ордени, державні нагороди України, відомчі відзнаки та нагороди Міністерства оборони, погрожуючи зброєю. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та вихвалявся у соцмережах.

Другим підозрюваним став військовий Повітряно-десантних сил Росії, який разом із солдатами здійснював незаконні допити мирних жителів села та обшуки у домівках українців, залякуючи їх та погрожуючи вбивством.

Двом російським військовим повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (за ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Їм може загрожувати тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі досудове розслідування ще триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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