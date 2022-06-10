Російські війська спалили 50 тис. тонн зерна у Маріуполі, щоб спровокувати голод

Червень, 10 в 19:43

Російські видання розповсюджують чергові фейки про Україну – цього разу йдеться про 50 тис. тонн зерна, яке начебто спалили українські захисники у Маріуполі.

Проте це чергова брехня, переконує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, брехня російських ЗМІ варта логічного спростування. За його словами, 26 лютого у Маріуполі розпочалися обстріли російською армією місцевої інфраструктури, зокрема продуктової.

– Повернемось в історію. 26 лютого – початок обстрілів інфраструктури. Стає зрозуміла ускладненість постачання хліба до Маріуполя. Маріупольською міською радою екстрено запущено виробництво соціального хліба. Отримання зерна для виробництва борошна та хлібу було саме в районі зернових терміналів за погодженням із власником зерна. Анонс продажу першого хліба 27 лютого, – зазначив радник міського глави.

Перший соціальний хліб на полицях магазинів з’явився 28 лютого. Протягом 1-3 березня російські війська завдали прицільних ударів по зерносховищах, млину, місцю випічки хліба, щоб спровокувати подальший хаос та голод серед українців.

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Внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа, яка призвела до знищення близько 50 тис. тонн зерна артилерією окупантів.