У передмісті Херсона шосту добу горить сміттєзвалище

Червень, 10 в 18:11

У Херсонській області вже шосту добу горить сміттєзвалище. Місцеві жителі повідомляють, що у передмісті Херсона спостерігається сильне задимлення.

– Цієї ночі через пожежу на сміттєзвалищі та сильне задимлення не спала добра частина Таврійського, – повідомив журналіст Костянтин Риженко.

Внаслідок пожежі на сміттєзвалищі частина Херсону та поруч розташованих сіл потерпають від сильного диму та задухи.

Варто зазначити, що Херсонська область тимчасово перебуває під окупацією російської армії, тому ситуація на території регіону залишається стабільно важкою, наголосили в облдержадміністрації.

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Досі відсутній мобільний зв’язок та частково відсутній інтернет на території Херсонської області. Місцевій владі періодично вдається частково встановити зв’язок з деякими громадами та населеними пунктами.