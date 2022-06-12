Скинули дві вибухівки: російська армія обстріляла Сумщину з безпілотника
У Сумській області російські війська скинули дві вибухівки з безпілотного літального апарату на територію Великописарівської громади. Одразу після цього російська армія здійснила артобстріли по цим територіям – зафіксовано 12 прильотів.
Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що внаслідок ворожих вибухів постраждалих та руйнувань немає.
За минулу добу з території Росії ворог мінометним вогнем пошкодив будинки мирних мешканців Ворожби та лінії електропередач.
Зафіксовано щонайменше п’ять прильотів, у декількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Однак люди, на щастя, не постраждали. Вночі російська армія вдарила вісім разів з міномету по території Шалигинської громади, однак постраждалих та руйнувань немає.
Перед цим Росія відкрила вогонь з мінометів по території Есманської громади – зафіксовано 10 прильотів. Після цього ворог розпочав артобстріл з важкої артилерії по території Краснопільської громади. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.