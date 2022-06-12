В Авдіївці повідомляють про вибух в районі хімкомбінату

Червень, 11 в 21:42

В Авдіївці в Донецькій області повідомляють про вибух в районі, де розташований хімкомбінат.

У розповсюджених відео видно, як від вибуху у повітря підіймається гриб.

Станом на 22.00 більш детальної інформації за фактом вибуху – немає.

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В Авдіївці знаходиться коксохімічний завод, на якому випускається різновиди коксової та хімічної продукції.

Нагадаємо, 9 червня російська артилерія вкотре обстріляла Бахмут Донецької області. Ворожі снаряди влучили у один із цехів машинобудівного заводу Вістек. Внаслідок обстрілу почалася пожежа.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив сьогодні, 11 червня, що через російські обстріли знеструмлено північну частину Донецької області. Йдеться про Бахмутський та Краматорський райони.

Без електрики залишились Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — всі найбільші міста на вільній території Донеччини. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання.