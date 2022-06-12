Червень, 12 в 10:05

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у п‘ятницю в столиці один із посадовців Генерального штабу ЗСУ застосував вогнепальну зброю.

Про це очільник Міноборони написав у Facebook.

Що саме за інцидент Резніков не повідомив, проте зауважив, що посадова особа Генерального штабу ЗСУ – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення.

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Наразі посадовця відсторонили від виконання обов’язків.

– Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання, – наголосив Резніков.

Він зауважив, що подія сталася у спальному районі столиці. Наразі розпочато службове розслідування, створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

Резніков пообіцяв поінформувати про результати розслідування.

У коментарях до допису Резнікова користувачка Світлана Кобзарь написала, що на території одного з житлових комплексів “п’яний військовий почав стріляти, реагуючи на зауваження охорони комплексу”. За її словами, порушником “виявився полковник Генштабу ЗСУ”.

На сайті Національної поліції поки немає інформації про інцидент.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Холодногірському районі Харкова загинули троє чоловіків, один з них був одягнений у військову форму.

Джерело: Олексій Резніков