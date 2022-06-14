Ракетні удари по Прилуках: загиблих немає, пожежу вдалося локалізувати

Червень, 13 в 22:35

Загиблих у Прилуках внаслідок сьогоднішнього ракетного удару немає, повідомив глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, людей із населених пунктів біля епіцентру пожежі тимчасово евакуювали.

– Перевірили та подивились стан робіт з локалізації пожежі. Попрацювали у районній комісії з евакуації. Обговорили питання евакуації населення з ймовірних зон уражень. На сьогодні вже всі люди, які потребували евакуації, евакуйовані. Не будемо казати про кількість, тому що нас бачить та слухає ворог. Вжиті всі заходи, пожежа локалізована. Детонувати там вже немає чому насправді, тому зараз рятувальники дороблюють свою справу. Головне, щоб далі пожежа не розповсюдилась, але, повторюсь, вона локалізована. І люди всі перебувають у безпеці, – розповів Чаус.

За його словами, органи Національної поліції охоронятимуть населені пункти, з яких евакуювали людей, для запобігання мародерству. Глава Чернігівської ОВА переконаний, що Україна переможе російську агресію.

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– Проговорили з органами Національної поліції про обов’язкову охорону тих населених пунктів, з яких виїхали люди, щоб не допустити мародерства. І також охорону порядку в місцях дислокації людей, яких тимчасово евакуювали. Ми переможемо, – вважає Чаус.

У Чернігівській області російські військові завдали ракетного удару по місту Прилуки. Через це в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголосили евакуацію.