Утримував у підвалі та розстріляв: російському військовому повідомили про підозру за вбивство двох людей

Червень, 16 в 12:51

У Чернігівській області повідомили про підозру російському військовому, який вбив двох жителів села Гайворон. Один із загиблих – учасник АТО, а інший чоловік – місцевий мисливець.

За даними Офісу генерального прокурора України, перед розстрілом жителів села російський військовий разом з товаришами по службі незаконно утримував чоловіків в одному з погребів. Разом з вбитими утримували 60-річного чоловіка, якого російські солдати згодом відпустили.

Слідство встановило, що до розстрілу двох жителів села Гайворон 1 квітня причетний військовослужбовець 21 окремої мотострілецької бригади військової частини №12128 Збройних сил РФ.

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Російському військовому заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (за ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на терміном до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.