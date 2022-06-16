Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Утримував у підвалі та розстріляв: російському військовому повідомили про підозру за вбивство двох людей

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Утримував у підвалі та розстріляв: російському військовому повідомили про підозру за вбивство двох людей
Фото: Офіс генпрокурора, Depositphotos

У Чернігівській області повідомили про підозру російському військовому, який вбив двох жителів села Гайворон. Один із загиблих – учасник АТО, а інший чоловік – місцевий мисливець.

За даними Офісу генерального прокурора України, перед розстрілом жителів села російський військовий разом з товаришами по службі незаконно утримував чоловіків в одному з погребів. Разом з вбитими утримували 60-річного чоловіка, якого російські солдати згодом відпустили.

Слідство встановило, що до розстрілу двох жителів села Гайворон 1 квітня причетний військовослужбовець 21 окремої мотострілецької бригади військової частини №12128 Збройних сил РФ.

Зараз дивляться

Російському військовому заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (за ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на терміном до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Читайте
Шкідливо організовувати "референдуми": під Херсоном ліквідували двох генералів РФ

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка