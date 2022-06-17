Шантажував і вимагав гроші: у Сумах підприємець дев’ять років ґвалтував дівчинку

Червень, 17 в 18:33

У Сумській області приватний підприємець дев’ять років ґвалтував дитину. Коли дівчина подорослішала, то відмовилась від зустрічей з чоловіком, проте він почав шантажувати оприлюдненням відвертих фотографій. Після цього вона звернулась до поліції.

За даними Офісу генерального прокурора, у 2013 році підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям у Сумах, обманом отримав відверті знімки 13-річної дівчинки. Чоловік шантажував школярку декілька днів оприлюдненням фотографій, а коли дитина дійшла до відчаю, тоді запропонував дівчинці зустрітися.

Під час зустрічі він примусив 13-річну дівчинку до статевого зв’язку. Протягом наступних дев’яти років чоловік ґвалтував дитину, а під час зустрічей часто робив відверті фотографії та відеозаписи. Коли дівчина стала дорослішою, то почала відмовлятися йти на зустрічі з підприємцем.

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Однак чоловіка це не влаштувало – він почав шантажувати її, що оприлюднить всі знімки. Щоб видалити відверті фото та відео, чоловік почав вимагати $1 тис. Це стало останньою краплею – дівчина вирішила звернутися до поліції. Підприємця затримали правоохоронці.

Йому повідомили про підозру в примушуванні до вступу в статевий зв’язок та вимаганні (за ч. 3 ст. 154 та ч. 4 ст. 189 чинного Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати обмеження волі до трьох років або тюремне ув’язнення до 12 років з конфіскацією майна. Правоохоронці розв’язують питання про обрання запобіжного заходу. Зараз досудове розслідування триває.