Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Харкові лунають вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові лунають вибухи під час повітряної тривоги
Фото: МВС

У Харкові лунають численні вибухи. Місцевих жителів міста закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах, щоб перечекати можливу небезпеку з повітря.

Варто зазначити, що на території Харківської області звучить сигнал повітряної тривоги з 23:02, тобто вже близько 10 хвилин. Перші повідомленні про вибухи з’явились через п’ять хвилин після початку сигналу про небезпеку.

У Збройних силах України підтвердили, що у Харкові лунають сильні вибухи. Жителям міста варто бути обережними та перечекати в укриттях.

Зараз дивляться

Згідно з неофіційною картою повітряних тривог в Україні, сьогодні на Луганщині найбільше часу лунали сигнали повітряної тривоги – майже всю добу без перебоїв. А Харківська область посідає друге місце з показником у понад три години.

Читайте
Близько 50%: у Міноборони України вперше розповіли про втрати техніки ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка