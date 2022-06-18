У Харкові лунають вибухи під час повітряної тривоги

Червень, 17 в 23:12

У Харкові лунають численні вибухи. Місцевих жителів міста закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах, щоб перечекати можливу небезпеку з повітря.

Варто зазначити, що на території Харківської області звучить сигнал повітряної тривоги з 23:02, тобто вже близько 10 хвилин. Перші повідомленні про вибухи з’явились через п’ять хвилин після початку сигналу про небезпеку.

У Збройних силах України підтвердили, що у Харкові лунають сильні вибухи. Жителям міста варто бути обережними та перечекати в укриттях.

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Згідно з неофіційною картою повітряних тривог в Україні, сьогодні на Луганщині найбільше часу лунали сигнали повітряної тривоги – майже всю добу без перебоїв. А Харківська область посідає друге місце з показником у понад три години.