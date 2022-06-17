В окупованому Донецьку палає військова база російської армії

Червень, 17 в 17:50

На території тимчасово окупованого Донецька горить військова база армії Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в українському місті.

У мережі також з’явилась непідтверджена інформація про влучання снаряда в домівку так званої чиновниці “ДНР”.

Нещодавно російські війська цілий день обстрілювали український Донецьк, а прокремлівські найманці створювали фейкові новини, в яких перекладали провину за обстріли на ЗСУ.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російська армія самостійно вела вогонь та не соромилась робити знімки для пропагандистських телеканалів.

Московські видання поширювали численні фейки про начебто обстріл пологового будинку, намагаючись перекласти провину на Збройні сили України.