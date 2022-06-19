Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Армія РФ вдарила ракетами по Харкову: частково пошкоджено підприємство

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Армія РФ вдарила ракетами по Харкову: частково пошкоджено підприємство

Російські війська вдарили ракетою по підприємству в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено одне із виробничих приміщень.

За даними Харківської обласної прокуратури, російська армія здійснила ракетний обстріл посеред дня 18 червня. Прокурори та поліцейські оглянули місце події.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Наразі досудове розслідування триває.

Зараз дивляться

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні в Ізюмському районі окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Попередньо зафіксовано влучання декількох російських ракет, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки.

На місці ракетних ударів сталася масштабна пожежа, яку намагаються локалізувати та надалі ліквідувати рятувальники.

Читайте
Все вдасться, ми всі будемо вдома: перше звернення Тайри після звільнення з полону

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка