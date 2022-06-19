Армія РФ вдарила ракетами по Харкову: частково пошкоджено підприємство

Червень, 18 в 22:20

Російські війська вдарили ракетою по підприємству в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено одне із виробничих приміщень.

За даними Харківської обласної прокуратури, російська армія здійснила ракетний обстріл посеред дня 18 червня. Прокурори та поліцейські оглянули місце події.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Наразі досудове розслідування триває.

Зараз дивляться

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні в Ізюмському районі окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Попередньо зафіксовано влучання декількох російських ракет, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки.

На місці ракетних ударів сталася масштабна пожежа, яку намагаються локалізувати та надалі ліквідувати рятувальники.