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Факти / Надзвичайні події

У Донецьку обстрілюють центр міста

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Донецьку обстрілюють центр міста

Тимчасово окупований Донецьк перебуває під обстрілами. Судячи з відео, які публікуються у соцмережах, під вогнем опинився центр міста – Ворошиловський район.

На зафільмованих очевидцями кадрах видно великий стовп густого темного диму за житловими кварталами.

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Місцеві повідомляють про вибухи на складах боєприпасів російських окупантів.

Мешканців Донецька просять не залишати укриття через безперервний масований обстріл.

Напередодні, 17 червня, повідомлялося, що на території Донецька горіла військова база армії Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в окупованому українському місті.

У мережі також з’явилась непідтверджена інформація про влучання снаряда в домівку так званої чиновниці “ДНР”.

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