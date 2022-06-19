РФ може завдати нові ракетні удари по залізниці на Чернігівщині – Чаус

Червень, 19 в 19:40

У Чернігівській області сьогодні російська армія може завдати нових ракетних ударів по об’єктам залізниці. Місцевих жителів закликають у разі сигналу повітряної тривоги перебувати в укриттях або бомбосховищах.

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус наголосив, що всі відповідні служби та керівники громад попереджені.

– Увага! Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні чи сигналу сирени слідуйте в укриття, – наголосив Чаус.

Наразі Чернігівська область — одна із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами, тому піротехніки працюють для ліквідації загроз. Щоб завершити цей процес, саперам можуть знадобитися роки, зазначив Чаус.

Зараз дивляться

Піротехнічні підрозділи здійснили вже понад 2 тис. виїздів та знешкодили понад 28 тис. вибухонебезпечних предметів.

Фахівці продовжуватимуть обстежувати території, маркувати, створювати карти та схеми небезпечних ділянок, інформувати про знайдені вибухонебезпечні предмети та як з ними поводитися.