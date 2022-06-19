РФ може завдати нові ракетні удари по залізниці на Чернігівщині – Чаус
У Чернігівській області сьогодні російська армія може завдати нових ракетних ударів по об’єктам залізниці. Місцевих жителів закликають у разі сигналу повітряної тривоги перебувати в укриттях або бомбосховищах.
Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус наголосив, що всі відповідні служби та керівники громад попереджені.
– Увага! Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні чи сигналу сирени слідуйте в укриття, – наголосив Чаус.
Наразі Чернігівська область — одна із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами, тому піротехніки працюють для ліквідації загроз. Щоб завершити цей процес, саперам можуть знадобитися роки, зазначив Чаус.
Піротехнічні підрозділи здійснили вже понад 2 тис. виїздів та знешкодили понад 28 тис. вибухонебезпечних предметів.
Фахівці продовжуватимуть обстежувати території, маркувати, створювати карти та схеми небезпечних ділянок, інформувати про знайдені вибухонебезпечні предмети та як з ними поводитися.