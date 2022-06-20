У Харкові лунають вибухи: жителів закликають перебувати в укритті

Червень, 19 в 22:24

Українські видання повідомляють про вибухи на території Харкова. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах, оскільки є ймовірність обстрілів російської армії.

Варто зазначити, що востаннє сигнал повітряної тривоги у Харківській області лунав сьогодні з 18:30 до 18:58 – тобто протягом 28 хвилин.

Перед цим протягом доби було ще дві повітряні тривоги. Одна з них тривала протягом 1 години 54 хвилин (з 17:04 до 18:58). А друга розпочалась вранці з 08:39 до 09:00 (тривала близько 21 хвилини).

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Місцевих жителів закликають реагувати на сигнали можливої небезпеки з повітря, оскільки це може врятувати ваше життя.