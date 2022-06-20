Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Харкові лунають вибухи: жителів закликають перебувати в укритті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові лунають вибухи: жителів закликають перебувати в укритті
Фото: ДСНС

Українські видання повідомляють про вибухи на території Харкова. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах, оскільки є ймовірність обстрілів російської армії.

Варто зазначити, що востаннє сигнал повітряної тривоги у Харківській області лунав сьогодні з 18:30 до 18:58 – тобто протягом 28 хвилин.

Перед цим протягом доби було ще дві повітряні тривоги. Одна з них тривала протягом 1 години 54 хвилин (з 17:04 до 18:58). А друга розпочалась вранці з 08:39 до 09:00 (тривала близько 21 хвилини).

Зараз дивляться

Місцевих жителів закликають реагувати на сигнали можливої небезпеки з повітря, оскільки це може врятувати ваше життя.

Читайте
Згоріло майже 5 тонн врожаю: під Одесою сталася пожежа

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка