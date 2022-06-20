Червень, 20 в 10:24

ЗМІ повідомляють про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний. Про це пише Думська з посиланням на власні джерела.

– Джерела Думської повідомляють про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний. В українських пабліках жителі Бессарабії писали про вибухи, які було чути, починаючи з 4.30. Очевидці розповідають про ракети, що летіли у бік Зміїного, – зазначає видання.

Офіційної інформації про вибухи на Зміїному та пожежу на острові поки що немає.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ракетний удар завдали по так званих вишках Бойка, що дещо завадило газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян.

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Зауважимо, що у 2014 році Росія захопила бурові платформи за 100 км від Одеси і 150 км від Криму (так звані вишки Бойка). Окупанти також використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

11 червня компанія Planet Labs оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що російські окупанти на захопленому українському острові Зміїний встановили нові комплекси протиповітряної оборони.

Групи фахівців, які діють за методами “розвідки з відкритих даних” (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

Вони здатні вражати повітряні цілі, які розташовані на відстані 15 км та на висоті до 10 км.