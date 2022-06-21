Російська армія вдарила по Шебелінському нафтопереробному заводу

Червень, 20 в 21:53

У Харківській області війська Російської Федерації вдарили по Шебелінському нафтопереробному заводу.

Варто зазначити, що село Шебелинка – це найбільше нафтове родовище в Україні. Українські видання повідомляють про сильний та густий дим над заводом, який виник внаслідок російських обстрілів.

В останні дні українські захисники фіксують російські удари з систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами.

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За останню добу російські війська вдарили по промисловій зоні та закладам освіти, наголосив глава Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов. Армія Росії б’є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

Лише за сьогодні протягом дня загинули три людини – 65-річна жінка у Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік у Балаклії. Внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова відомо про двох поранених мирних жителів.