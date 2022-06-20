Червень, 20 в 14:51

У Харкові чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Але, за словами харків’ян, під російський обстріл потрапила східна частина Харкова.

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Також повідомляють про вибухи в Одесі. За неофіційною інформацією, на підльоті до міста українські сили ППО збили чергову російську ракету Онікс.

Місцеві ЗМІ публікують фото, на яких стовп диму піднімається над Одесою.

На 117-й день повномасштабної війни російські окупанти обстрілюють населені пункти на Харківщині і намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

На Запоріжжі та Донеччині загарбники обстрілювали території з літаків Су-25. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.