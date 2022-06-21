Червень, 20 в 23:10

На території Харкова лунають вибухи під час повітряної тривоги в області. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та бомбосховищах.

Варто зазначити, що в Харківській області розпочалась повітряна тривога о 23.06, а вже через декілька хвилин у Харкові пролунали вибухи. Це вже шостий сигнал за добу про можливу повітряну небезпеку.

У Збройних силах України підтвердили, що зафіксовані сильні прильоти по Харкову. Бої біля міста та постійні обстріли можуть затягнутися надовго, тому місцевих жителів закликають реагувати на сигнали тривоги.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що харків’янам краще вивезти дітей із міста. На території області можуть бути сильні бої, а російські війська намагаються залучити додаткові сили для посилення удару по Харкову.