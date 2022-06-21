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Факти / Надзвичайні події

У Київській області лунають вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

У Київській області лунають вибухи. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Варто зазначити, що у столиці розпочалась повітряна тривога з 20:56, а у Київській області з 20:59. А вже через декілька хвилин після сигналу про повітряну небезпеку пролунали вибухи.

У Збройних силах України раніше наголосили, що з’явилась інформація про запуск російських ракет, тому є висока загроза ракетних ударів.

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Також російські війська намагаються виснажити захисників України у східних областях. Артилерія російської армія обстрілює наші позиції цілу ніч, а на ранок ворог намагається перейти до наступальних дій.

Проте українські бійці не лише стримують артилерійський тиск ворога, а й завдають максимальних втрат, наголосив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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