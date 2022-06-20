Червень, 20 в 7:27

Сьогодні, 20 червня, зранку в Одесі було чути вибухи.

Про це повідомляє місцеве видання Думская.

За попередніми даними, під час повітряної тривоги наші військові збили ворожу ракету.

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ОНОВЛЕНО о 7.40

Згодом повідомили про ще одну збиту ракету.

В Оперативному командуванні Південь розповіли, що Одещину окупанти обстріляли крилатими ракетами типу Онікс – гатили з берегового ракетного комплексу із території окупованого Криму.

Вночі загарбники спробували вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком – по самій Одесі.

В обох випадках Сили протиповітряної оборони знищили ракети в повітрі.

Війна в Україні триває вже 117-й день.