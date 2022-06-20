В Одесі лунають вибухи
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Сьогодні, 20 червня, зранку в Одесі було чути вибухи.
Про це повідомляє місцеве видання Думская.
За попередніми даними, під час повітряної тривоги наші військові збили ворожу ракету.
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Місцевих жителів закликають не виходити з укриттів до закінчення тривоги.
ОНОВЛЕНО о 7.40
Згодом повідомили про ще одну збиту ракету.
В Оперативному командуванні Південь розповіли, що Одещину окупанти обстріляли крилатими ракетами типу Онікс – гатили з берегового ракетного комплексу із території окупованого Криму.
Вночі загарбники спробували вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком – по самій Одесі.
В обох випадках Сили протиповітряної оборони знищили ракети в повітрі.
Війна в Україні триває вже 117-й день.