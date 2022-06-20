Червень, 20 в 0:05

У Сумській області зафіксували вибухи внаслідок російських обстрілів. Під ворожими обстрілами перебувала Середино-Будська громада, а в середині дня російські війська відкрили мінометний вогонь.

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що фахівці зафіксували 10 прильотів по території громади, три з них – по місту. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих, однак дані про руйнування уточнюються.

У ніч з 18 на 19 червня російська армія декілька разів відкрила вогонь з території РФ по Середино-Будській громаді. Ворожі війська гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда.

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Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців та господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу. Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється, наголосив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.