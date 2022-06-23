Пожежа у скадовському порту: місцеві кажуть про приліт двох ракет

Червень, 22 в 22:01

У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи. За попередніми даними, під ракетний удар потрапив місцевий порт.

У мережі поширюються відео, на яких видно, що над портом стоїть стовп диму внаслідок пожежі.

Також місцеві жителі кажуть, що в порт прилетіли дві ракети. Іншої інформації щодо події у місті немає.

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Мер Скадовська Олександр Яковлєв підтвердив інформацію щодо вибухів. За його даними, вони пролунали у промисловій зоні в районі порту.

– У Скадовську щойно знову прилетіло. Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе. Попадання в промислову зону в районі порту, – зазначив Олександр Яковлєв.

Також повідомляється, що вибухи було чути і в Новій Каховці, де розташовується одне з найбільших угруповань російських окупантів.