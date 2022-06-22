Ракетні удари по Миколаєву: троє постраждалих, пожежа триває

Червень, 22 в 18:20

В результаті ракетного обстрілу Миколаєва в середу, 22 червня, поранення дістали троє людей. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, в яких осколками та вибуховими хвилями винесло вікна та двері під’їздів.

Пошкодження різного ступеня зафіксовано у восьми приватних будинках. Переважно це вікна, вхідні двері, дахи та паркани.

Зараз дивляться

Сєнкевич уточнив, що ще внаслідок ракетного удару пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалася олія.

Загалом від ДСНС на місці працюють 17 спецавтомобілів та 64 рятувальники, а також аварійні бригади АТ Миколаївводоканал, АТ Миколаївобленерго, АТ Миколаївгаз.

— У конкретному випадку вони (російські війська, – Ред.) влучили у підприємство, яке продає олію. Тобто це повністю приватне, цивільне підприємство. На жаль, одна з ракет поцілила у ємність для зберігання олії. Тривають заходи із гасіння пожежі. Боротьба з вогнем дуже складна, бо велика площа і горить олія. Наразі інформації щодо загиблих немає, зниклих також. Одна людина отримала опіки і зараз у лікарні, – повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, у середу, 22 червня, сім російських ракет вдарили по Миколаєву. Раніше було відомо про одного загиблого і двох поранених, а також про чотири зруйновані приватні будинки та два підприємства. Пізніше Олександр Сєнкевич уточнив, що інформація про загиблого не підтвердилася.