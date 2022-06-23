Червень, 22 в 21:19

У Дніпрі невідомі особи кинули гранату з вікна багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого постраждала дитина. Наразі її доправили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.

Це сталося на житловому масиві Тополь. Під час вибуху в подвір’ї будинку гралися діти. До місця надзвичайної ситуації приїхав спецназ поліції КОРД.

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У Національній поліції підтвердили, що внаслідок вибуху невідомого предмета 11-річний хлопчик дістав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, спецпідрозділ КОРД та слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху та людей, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.