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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату на подвір’я, де грались діти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату на подвір’я, де грались діти
Фото: Факти ICTV

У Дніпрі невідомі особи кинули гранату з вікна багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого постраждала дитина. Наразі її доправили до лікарні, де надають необхідну медичну допомогу.

Це сталося на житловому масиві Тополь. Під час вибуху в подвір’ї будинку гралися діти. До місця надзвичайної ситуації приїхав спецназ поліції КОРД.

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У Національній поліції підтвердили, що внаслідок вибуху невідомого предмета 11-річний хлопчик дістав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.

Фото: Нацполіція

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, спецпідрозділ КОРД та слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху та людей, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

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Джерело: Нацполіція
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