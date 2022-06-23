Червень, 22 в 22:16

На території Харкова лунають численні вибухи. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Варто зазначити, що у Харківській області розпочалась повітряна тривога о 22.06, а вже через декілька хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи.

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У Збройних силах України підтвердили інформацію, що Харків знову перебуває під обстрілами російської армії. Жителів міста закликають залишатися в безпечному місці.

Згодом повітряна тривога розпочалась у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях.