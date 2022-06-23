Червень, 22 в 22:31

У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою. За даними українських видань, відбулось щонайменше три вибухи.

Після вибухів у Дніпропетровській області почалась повітряна тривога о 22.17. Разом з цим небезпека залишається у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Зараз дивляться

Перед цим пролунали вибухи у Харкові під час повітряної тривоги. У Збройних силах України наголосили, що місто перебуває під прицільними обстрілами російських військ.