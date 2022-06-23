Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою
Фото: МВС

У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою. За даними українських видань, відбулось щонайменше три вибухи.

Після вибухів у Дніпропетровській області почалась повітряна тривога о 22.17. Разом з цим небезпека залишається у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Зараз дивляться

Перед цим пролунали вибухи у Харкові під час повітряної тривоги. У Збройних силах України наголосили, що місто перебуває під прицільними обстрілами російських військ.

Читайте
У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату на подвір'я, де грались діти

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка