У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою
Фото: МВС
У передмісті Дніпра пролунали вибухи перед повітряною тривогою. За даними українських видань, відбулось щонайменше три вибухи.
Після вибухів у Дніпропетровській області почалась повітряна тривога о 22.17. Разом з цим небезпека залишається у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
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Перед цим пролунали вибухи у Харкові під час повітряної тривоги. У Збройних силах України наголосили, що місто перебуває під прицільними обстрілами російських військ.