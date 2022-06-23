На Сумщині поліціянти підірвалися на міні, є загиблий
22 червня ввечері в Охтирському районі Сумської області під час патрулювання території автівка поліціянтів наїхала на міну і підірвалася, двоє правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, на місце події виїхали вибухотехніки та слідчі і згодом пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранення дістали ще п’ятеро, одна людина загинула на місці.
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Фото: Поліція Сумської області