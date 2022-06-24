Червень, 24 в 15:33

У Херсонській області чутно потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області та місті не оголошували. Офіційної інформації про вибухи в Херсонській області поки що немає.

22 червня на Херсонщині у Чорнобаївському районі також було чутно вибухи. За словами місцевих, тоді горів склад із боєприпасами російських окупантів біля Киселівки.

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За інформацією ЗСУ, станом на 24 червня росіяни вдаються до наступальних дій у Східній операційній зоні та атакують ракетами критичні об’єкти цивільної інфраструктури на території України.

На Харківському напрямку росіяни завдавали артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

На Слов’янському напрямку армія РФ із артилерії обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.