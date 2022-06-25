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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві лунають вибухи під час повітряної тривоги в області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Миколаєві лунають вибухи під час повітряної тривоги в області
Фото: МВС

У Миколаєві лунають вибухи під час сигналу повітряної тривоги на території області. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях чи бомбосховищах.

У Миколаївській області триває повітряна тривога вже понад годину. Вона розпочалась о 19:58, а після 21:00 з’явились повідомлення про вибухи. У Збройних силах України підтвердили інформацію.

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Загалом повітряна тривога триває у дев’яти регіонах України. Серед них – Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровській, Полтавська, Черкаська та Кіровоградська області.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сьогодні одна з російських ракет влучила по туалету на території регіону.

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