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Могли влучити у склади окупантів: у Сватовому пролунали вибухи

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Могли влучити у склади окупантів: у Сватовому пролунали вибухи

У місті Сватове Луганської області, яке тимчасово захопили російські війська, пролунали вибухи.

У соцмережах пишуть, що, за попередньою інформацією, було завдано ракетного удару Точкою-У по складах окупантів.

Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. На фото, які публікують в місцевих пабліках видно, що над містом здійнявся густий стовп диму.

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Могли влучити у склади окупантів: у Сватовому пролунали вибухи / 3 фотографии

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 122-й день. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Сватове News

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