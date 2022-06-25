Червень, 25 в 10:43

Протягом минулої доби російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Крім того, вони продовжили обстрілювати місто та область з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Про це поінформував голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Так, протягом доби окупанти завдали ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців обласного центру немає.

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Що стосується області, то війська РФ обстріляли Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Внаслідок цього зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, виникло кілька пожеж.

Крім того, під час ворожих обстрілів загинули та зазнали поранень мирні жителі. Так, в Ізюмському районі поранено п’ятьох людей, а одна жінка 59 років загинула. В місті Чугуїв поранення дістали двоє людей, а в Чугуївському районі – фельдшер екстреної медичної допомоги. Ще одна людина зазнала поранення в Харківському районі.

– На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати село Уди, що біля кордону з РФ. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що в районі Ізюма війська РФ здійснюють наступ в напрямку Довгенького та Долини. Водночас українські військові тримають позиції.

Варто зазначити, що протягом цього тижня російські окупанти обстрілюють Харків та область кожного дня. Водночас Олег Синєгубов днями запевнив, що наразі не бачить необхідності для евакуації людей із міста. За його словами, військова ситуація важка, але абсолютно контрольована.

Водночас радник голови Офісу президента України Олексій Арестович порадив дітям, літнім людям та усім іншим за можливості евакуюватися з Харкова через загрозу російських обстрілів.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов