Під Рівним в автокатастрофі загинув 13-річний хлопчик, на якого наїхав водій

Червень, 25 в 19:14

У Рівненській області сталася автокатастрофа, в якій загинув 13-річний підліток. За кермом автомобіля перебував 23-річний чоловік, який наїхав на місцевого жителя.

За даними Національної поліції, хлопчик помер на місці трагедії внаслідок травм, які виявились несумісними з життям. ДТП сталася на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів біля села Малушка.

Зараз рух транспортних засобів на цій ділянці дороги ускладнений. Обставини та можливі причини автокатастрофи з’ясовують правоохоронці.

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