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Факти / Надзвичайні події

Під Рівним в автокатастрофі загинув 13-річний хлопчик, на якого наїхав водій

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Під Рівним в автокатастрофі загинув 13-річний хлопчик, на якого наїхав водій
Фото: Нацполіція

У Рівненській області сталася автокатастрофа, в якій загинув 13-річний підліток. За кермом автомобіля перебував 23-річний чоловік, який наїхав на місцевого жителя.

За даними Національної поліції, хлопчик помер на місці трагедії внаслідок травм, які виявились несумісними з життям. ДТП сталася на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів біля села Малушка.

Зараз рух транспортних засобів на цій ділянці дороги ускладнений. Обставини та можливі причини автокатастрофи з’ясовують правоохоронці.

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В Україні зростає кількість ДТП, тому поліція почне інтенсивніше контролювати дотримання водіями правил дорожнього руху. У поліції спростували фейкові новини про те, що начебто відеокамери не працюють під час дії воєнного стану на території України.

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Джерело: Нацполіція
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