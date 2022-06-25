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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі пролунали вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Кривому Розі пролунали вибухи
Фото: МВС

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

За неофіційною інформацією, у небі над Кривим Рогом збили російську ракету за допомогою протиповітряної оборони.

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Варто зазначити, що у Дніпропетровській області тривала повітряна тривога з 20:34 до 20:57, тобто близько 23 хвилин.

Сьогодні також пролунали вибухи у Рівненській області. Глава ОВА Віталій Коваль підтвердив, що відбулося два ракетні удари по місцевій інфраструктурі.

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