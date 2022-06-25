Червень, 25 в 19:48

У Київській області пролунало декілька вибухів після початку сигналу повітряної тривоги на території регіону. Місцевих жителів закликають ховатися в укриття чи бомбосховища.

Варто зазначити, у Київській області тривала повітряна тривога з 18:30 до 19:48, тобто майже півтори години.

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Також прозвучали вибухи у Рівненській області. Попередньо повідомляють про чотири вибухи у місті Сарни.