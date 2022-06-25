Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Київській області пролунали вибухи під час сигналу тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Рятувальники МНС України
Фото: Depositphotos

У Київській області пролунало декілька вибухів після початку сигналу повітряної тривоги на території регіону. Місцевих жителів закликають ховатися в укриття чи бомбосховища.

Варто зазначити, у Київській області тривала повітряна тривога з 18:30 до 19:48, тобто майже півтори години.

Зараз дивляться

Також прозвучали вибухи у Рівненській області. Попередньо повідомляють про чотири вибухи у місті Сарни.

Читайте
Сєвєродонецьк під контролем РФ, ЗСУ відійшли на завчасно підготовлені позиції - Стрюк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка