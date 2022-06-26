Червень, 25 в 23:06

В Індустріальному районі Харкова лунають вибухи під час повітряної тривоги на території області.

Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та область. Раніше ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

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На території області ворог обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди. Розпочалось декілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів в Ізюмському районі п’ятеро мирних мешканців поранені, одна жінка загинула. У Чугуєві двоє поранених.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. На Харківському напрямку російські війська намагалися штурмувати село Уди біля кордону з Росією. Українські захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами.