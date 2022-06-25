Червень, 25 в 16:13

У Києві на Печерську правоохоронці виявили тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

В одній з квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працював телевізор, тому сусіди звернулися до поліції.

Наразі на місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

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– Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Зазначимо, що на початку червня у Києві чоловік вбив жінку та малолітню дитину, а потім підпалив квартиру, де вони перебували.

Співробітники ДСНС отримали повідомлення про пожежу у Деснянському районі столиці. Відомо, що між родичами виник конфлікт, а потім і бійка. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.