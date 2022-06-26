Червень, 26 в 15:09

Російські війська продовжують хаотично обстрілювати інфраструктуру Харківської області. Ворог б’є з реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти зруйнували спорткомплекс Харківського політеху. До початку повномасштабної війни тут щодня тренувалися понад тисячі дітей та студентів. Зараз там лише руїни, зруйновані будинки, пожежі та кількаметрові вирви від ракет.

За його словами, окупанти обстрілами тероризують мирних жителів України. Загалом у Харківській області російська армія вже зруйнувала 4 019 житлових будинків, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури та 12 промислових підприємств.

Зараз дивляться

Синєгубов зауважив, що російські війська щодня б’ють з різного озброєння по Харківщині. Тому він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, інакше це може коштувати життя.

Очільник ОВА попросив жителів Харківщини щонайбільше часу залишатися в укриттях та не виходити на вулиці без необхідності.