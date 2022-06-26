Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Можуть літати на відстань до 5,5 тис. км: окупанти обстріляли Київ ракетами Х101

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Можуть літати на відстань до 5,5 тис. км: окупанти обстріляли Київ ракетами Х101
Фото: Факти ICTV

Російська армія обстріляла Київ стратегічними крилатими ракетами класу повітря — земля Х101, запущеними з акваторії Каспійського моря.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вони можуть літати на відстань до 5,5 тис. км. Ці ракети запустили з літаків Ту-95 та Ту-160.

Ту-160. Фото: Depositphotos

За його словами, бомбардувальники злітали з Астрахані, а запуск ракет відбувався над Каспійським морем.

Зараз дивляться

Х-101 (вимовляється Ха-101) — стратегічна крилата ракета класу повітря — земля з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. За даними ЗМІ, має виключно російське комплектування.

У ракеті є комбінована система наведення для ураження цілі: інерційну систему з оптико-електронною корекцією, а кінцевій ділянці використовується самонаведення. Х101 отримує комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. Ракета може змінити ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.

Читайте
Має російський паспорт: матір постраждалої дівчинки в Києві дістали з-під завалів

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка