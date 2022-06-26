Червень, 26 в 11:58

Російська армія обстріляла Київ стратегічними крилатими ракетами класу повітря — земля Х101, запущеними з акваторії Каспійського моря.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вони можуть літати на відстань до 5,5 тис. км. Ці ракети запустили з літаків Ту-95 та Ту-160.

За його словами, бомбардувальники злітали з Астрахані, а запуск ракет відбувався над Каспійським морем.

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Х-101 (вимовляється Ха-101) — стратегічна крилата ракета класу повітря — земля з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. За даними ЗМІ, має виключно російське комплектування.

У ракеті є комбінована система наведення для ураження цілі: інерційну систему з оптико-електронною корекцією, а кінцевій ділянці використовується самонаведення. Х101 отримує комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. Ракета може змінити ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.