Червень, 26 в 12:38

Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Сарнах на Рівненщині загинуло четверо людей та ще четверо мирних жителів поранені. Рятувальники вже розібрали всі завали.

Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що загинули чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє людей перебувають у важкому стані.

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За його словами, підрозділи ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи, наразі вже працюють слідчі.

Ввечері 25 червня пролунали вибухи у Сарнах на Рівненщині. Дві ракети влучили у цивільні об’єкти інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів, зазначив Коваль.

В цей час у Рівненській області тривала повітряна тривога. Після вибухів у небі з’явився сильний та густий дим. У мережі з’явились відео з місць ракетних обстрілів. На записах можна помітити, що замість будівель залишились руїни, а повсюди лежать уламки.